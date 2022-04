Amerikaanse inlichtingendienst betrapt Vlaamse opa (62) op grote hoeveelheid kinderporno: “Vlak voor politie toekwam, had hij nog mappen geopend”

Verschillende rapporten van de Amerikaanse inlichtingendienst, die onderzoek doet naar kinderporno, leidden eind 2020 naar een 62-jarige grootvader uit Geel. Bij de huiszoeking bleek de man in het bezit te zijn van meer dan honderd kinderpornografische foto’s en video’s. Hij blijft erbij dat hij niet weet hoe de beelden in zijn bezit zijn gekomen. “Een uur voor de politie aan de deur stond, had hij nog mappen geopend.”

“Hoe komen die beelden op uw laptop?”, vroeg rechter Willemijn Verhoeve aan het begin van de zitting. W.M. (62) uit Geel, die zichzelf verdedigde, haalde zijn schouders op. “Ik zou het echt niet weten. Ik heb ze op de een of andere manier misschien gekregen, maar ik weet echt niet hoe”, zei hij.

Het gaat over kinderpornografische beelden van zeer jonge kinderen die de politie aantrof in mappen op zijn laptop. Hij kwam in het vizier nadat zijn IP-adres was opgedoken in rapporten van de Amerikaanse inlichtingendienst. Volgens de rapporten zou M. enkele foto’s en video’s via Skype hebben geüpload op zijn laptop, maar in werkelijkheid ging het om veel meer. Bij de huiszoeking werden in verschillende mappen 134 foto’s en video’s gevonden.

“Zeer verontrustend”

“Al bij aanvang van de huiszoeking zei M. dat de politie misschien vijf foto’s zou vinden die hij ooit toegestuurd had gekregen, nog voor de laptop opengedaan werd. De man leek zich al in te dekken. Bovendien had hij een van de mappen nog geopend amper een uur voor de politie aan zijn deur stond. De kinderen op de beelden waren soms amper zo jong als zijn eigen kleinkinderen. Dat hij geen schuldbesef heeft, is zeer verontrustend”, zei de openbare aanklager. Ze vorderde een effectieve celstraf van achttien maanden.

“Ik heb twee kleinkinderen, ik zou niet weten wat ik doe als er zoiets met hen gebeurt. Ik weet echt van niets”, bleef hij benadrukken. Het vonnis volgt op 1 juni.