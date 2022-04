Joe Exotic verlooft zich met gevangenisliefde, al staat zijn ex nog wat in de weg

Joe Exotic is naar verluidt verloofd met zijn nieuwe liefde John Graham, die hij in de gevangenis waar hij zijn straf uitzit heeft ontmoet. In brieven die TMZ in handen heeft is te lezen dat de 59-jarige Exotic “tot over zijn oren verliefd is” op Graham.

Uit de brieven valt op te maken dat Exotic in augustus vorig jaar al op één knie is gegaan voor Graham. Exotic, die bekend is uit de Netflix-documentaire Tiger King, schrijft dat zijn nieuwe partner het tegenovergestelde is van zijn ex Dillon Passage, van wie hij gaat scheiden. “John is een oude ziel die niet de schijnwerpers op wil zoeken. Hij houdt van mij om wie ik ben.”

Exotic zou de man vorig jaar februari in de gevangenis hebben ontmoet. Beiden zaten toen vast in een cel in Texas. Joe zit een gevangenisstraf van 21 jaar uit voor dierenmishandeling en het beramen van een moord op zijn rivaal Carole Baskin. Graham zou hebben gezeten voor inbraak en wapenbezit, maar is inmiddels op vrije voeten.

Exotic en Passage maakten vorig jaar bekend dat ze uit elkaar zijn, maar van een officiële scheiding is het tot dusver niet gekomen. De twee ontmoetten elkaar in het najaar van 2017 en trouwden twee maanden later.