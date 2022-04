RWDM gelooft nog in promotie voor terugwedstrijd tegen Seraing: “Nog niets gebeurd”

RWDM gelooft dat het, ondanks het 0-1 verlies in de heenwedstrijd tegen Seraing, het tij nog keren in de terugwedstrijd (zaterdag om 20u45 in Seraing) van de barrages om een plaats in 1A. “We geloven nog steeds in de promotie”, verzekerde Vincent Euvrard, trainer van RWDM, woensdag op de persconferentie.

RWDM moet een 1-0 achterstand ophalen en zal daarvoor een meer aanvallend gezicht moeten tonen dan in de heenwedstrijd. “Een vroeg doelpunt zou ideaal zijn, zodat we hen van in het begin van de wedstrijd onder druk kunnen gezet. Maar in het voetbal gaat het niet altijd zoals je wilt”, waarschuwde Euvrard. “We zullen slim moeten zijn en vooral vooruit durven spelen, zoals we in elke wedstrijd doen.”

In de heenwedstrijd werden de Brusselaars vlak voor rust opgeschud door Seraing, dat van het moment gebruik maakte om het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. “We hebben de wedstrijd geanalyseerd en weten nu wat we beter moeten doen. We zullen aanpassingen doen voor de terugwedstrijd. In de heenwedstrijd hebben we getoond dat we Seraing pijn kunnen doen. We staan maar één doelpunt achter, alles is nog mogelijk.”

© Kms

Ook de spelers van RWDM geloven erin dat ze de club voor het eerst sinds seizoen 2001-2002 terug naar de hoogste voetbalafdeling kunnen brengen. “Het leeft in de groep. Wij gaan naar Seraing met vol vertrouwen, ambitie en veel goesting om te winnen”, sprak aanvaller Lenny Nangis. “In de heenwedstrijd hebben we misschien iets te veel respect getoond voor onze tegenstander door zeer laag te voetballen. Deze keer willen we vooral zelf gevaar brengen op hun speelhelft.”

Igor De Camargo stapte in de heenwedstrijd van het veld met pijn aan de enkel, maar zal zaterdag normaal gewoon aan de aftrap staan. “Het is de laatste match van zijn carrière. Hij zal 100 procent zijn”, aldus coach Vincent Euvrard.