Nieuw uitstel voor verplichte inburgering in Brussel, Somers niet te spreken: “Het hangt mijn voeten uit”

Vlaams minister van Inburgering Bart Somers is niet te spreken over het vernieuwde uitstel van de verplichte inburgering in Brussel. Die verplichting moest ingaan op 1 april, maar werd opnieuw uitgesteld tot 1 juni. Het is al de vijfde keer dat de maatregel wordt uitgesteld. “Ik ga me op een niet-politieke manier uitdrukken, maar het hangt mijn voeten uit”, zo antwoordde minister Somers in het Vlaams Parlement op een vraag van N-VA-parlementslid Annabel Tavernier. Somers roept zijn Brusselse collega Alain Maron (Ecolo) op “zijn verantwoordelijkheid te nemen”.

Terwijl de verplichte inburgering in Vlaanderen bijna 20 jaar bestaat - de verplichting is ingevoerd in 2004 - lijkt de verplichte inburgering in Brussel volgens Vlaams parlementslid Annabel Tavernier de “Processie van Echternach”. De verplichte inburgering in Brussel is goedgekeurd in 2017 en moest op 1 januari 2020 een feit zijn. Sindsdien werd de verplichting herhaaldelijk uitgesteld. Ook de geplande invoering op 1 april werd niet gehaald. Volgens bevoegd minister Maron gaven de gemeenten aan dat ze niet klaar waren. Er is een nieuw uitstel tot 1 juni.

In het Vlaams Parlement is er veel kritiek op het nieuwe uitstel. Volgens N-VA-parlementslid Annabel Tavernier zijn de Brusselse excuses op. “Beseft men dan niet dat verplichte inburgering geen hindernissen oplevert, maar een weg is naar zelfredzaamheid. Het is een hefboom naar rijkere kansen in het leven”, aldus Tavernier.

“Gênant”

Ook oppositiepartijen Groen en Vooruit, die in Brussel in de meerderheid zitten, vinden dat de verplichte inburgering er moet komen en betreuren het bijkomende uitstel. Het nieuwe uitstel is “gênant”, zegt Stijn Bex (Groen). “Het moet er dringend van komen”, aldus Bex. “Wij hebben het er ook mee gehad”, vulde Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman aan. “Wij snappen echt niet waarop miniser Maron nog wacht. Is het van niet kunnen of niet willen?”.

Ook bij minister Bart Somers is het geduld op. “Het hangt mijn voeten uit”, zei de Open VLD-minister vlakaf. “Kansen creëren voor nieuwkomers begint met een inburgeringstraject”, aldus Somers. Dat de maatregel in Brussel zo lang op zich laat wachten, gaat volgens Somers ten koste van de nieuwkomers. “Ik versta dat niet. Er zijn geen argumenten meer om de zwaksten in onze samenleving in de steek te laten”, aldus Somers. Hij dringt er bij minister Maron op aan “zijn verantwoordelijkheid op te nemen”.