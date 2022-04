Poetin spreekt dreigende taal: “Rusland gaat bliksemsnel reageren als iemand tussenbeide komt in Oekraïne”

Poetin deed de uitspraken tijdens een overleg met parlementsleden in Sint-Petersburg. “Landen die tussenbeide komen in Oekraïne en een strategische dreiging voor ons vormen, daar zullen we bliksemsnel tegen reageren. Alle beslissingen over hoe we dat zullen doen zijn al genomen”, zei Poetin er. “We hebben daar alle middelen voor, en wapens die niemand anders heeft. We scheppen daar niet over op, maar als we ze nodig hebben gaan we ze gebruiken. En ik wil dat iedereen dat weet.” Over welke middelen hij het dan heeft, zei hij niet. Mogelijk bedoelt hij de hypersonische raketten, waar Rusland al tests mee uitvoerde.

Hij beschuldigde het Westen ervan Rusland in stukken te willen delen en Oekraïne te pushen om verder te gaan in het conflict met Rusland. Maar, zo zei Poetin, “we gaan al onze doelen behalen tijdens de speciale operatie in Oekraïne”.