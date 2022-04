Procureur keihard voor Frank Pauwels (50), die ‘met zekerheid oudermoord pleegde’: “Solange werd bewust, koelbloedig en op gruwelijke wijze vermoord en gedumpt”

Bredene/Oostende

Procureur-generaal Céline D‘havé was in haar requisitoir onverbiddelijk hard en duidelijk voor Frank Pauwels (50). Zijn advocaten daarentegen gaan in hun verdediging niet akkoord met het etiket ‘oudermoord’ en pleiten voor ‘slagen en verwondingen, zonder het oogmerk om te doden, die toch de dood veroorzaken’. Maar volgens D’havé wist Pauwels heel goed welke acties hij ondernam om zijn moeder van het leven te beroven. “Solange Hennaert werd bewust gedood en erna als huisvuil in een PMD-zak verpakt en gedumpt in de duinen, op een plaats waar Pauwels hoopte dat ze nooit zou gevonden worden.”