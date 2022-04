Daar is de lente, daar is de belastingaangifte: 3,8 miljoen mensen krijgen ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’

De FOD Financiën heeft de officiële aftrap gegeven van het belastingaangifteseizoen. Ruim 7 miljoen burgers kunnen nu via Tax-on-web hun jaarlijkse belastingaangifte invullen. Ze krijgen daarvoor de tijd tot 15 juli. Wie nog zweert bij een papieren versie, moet die ten laatste op 30 juni indienen. Wie een fiscalist of boekhouder inhuurt, krijgt tijd tot 30 september, dat is twee weken minder dan vorig jaar.

Het seizoen van de belastingaangifte is dus officieel afgetrapt. Al heeft de fiscus niet gewacht om al in actie te schieten: de dienst is al enkele weken bezig met het proactief opbellen van mensen die vorig jaar problemen hadden bij het invullen van hun aangifte. “Er zijn al 192.000 belastingplichtingen gecontacteerd en al 85.000 afspraken ingepland”, zegt Hans D’Hondt, topman van de FOD Financiën. “Nu corona voorbij is, zijn we opnieuw beschikbaar voor mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van hun aangifte, hetzij na afspraak in onze kantoren, hetzij in de steden en gemeenten die invulhulp organiseren.”

Mijn eerste aangifte

Opvallende nieuwigheid dit jaar is mijneersteaangifte.be, een aparte website voor jongeren die – zoals de naam al zegt – voor het eerst een belastingaangifte moeten invullen. Die geeft een antwoord op vragen waar ‘beginners’ mee zitten: Moet ik een aangifte indienen en, zo ja, hoe gaat dat in zijn werk? En wat is het best, op papier of online? “Bedoeling is het eerste contact met de fiscus zo vlot en klantvriendelijk mogelijk te laten verlopen”, zegt Hans D’Hondt.

Net als de voorbije jaren krijgt ruim de helft van de belastingplichten opnieuw een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ (VVA), zeg maar een aangifte die vooraf door de fiscus is ingevuld. “Dit jaar gaat het om 3,8 miljoen belastingplichtigen met een stabiele fiscale situatie”, zegt Philippe Jacquij. De administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit benadrukt dat de burger die grondig moet controleren, want “de fiscus is niet altijd op de hoogte van recente wijzigingen of ontvangt bepaalde attesten en documenten soms te laat”.

Circa 140.000 belastingplichtigen die vorig jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvingen maar wier situatie intussen veranderd is, zullen dit jaar zelf een aangifte – op papier of via Tax-on-web – moeten indienen. De betrokkenen ontvangen hierover ten laatste begin mei een brief met uitleg.

Alweer 10 codes erbij

Het aangifteformulier is alweer wat langer geworden: voor de inwoners van het Vlaams Gewest telt de aangifte dit jaar in totaal 839 codes, 10 meer dan vorig jaar en een nieuw record. De belangrijkste nieuwigheden slaan op de aangifte van vastgoed in het buitenland, bijverdienen in de deeleconomie of in het verenigingsleven of nog een nieuw belastingvoordeel bij de installatie van een laadpaal voor een elektrische auto thuis.

Al mogen we ons volgens de FOD Financiën niet miskijken op die cijfers: voor vier op de tien belastingplichtigen volstaan minder dan tien codes. En acht op de tien komen rond met minder dan 20 codes, aldus de fiscus.