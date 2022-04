Nu de paasvakantie achter de rug is, is het stilaan tijd om de zomervakantie in te plannen. Met tussendoor nog de Dag van de Arbeid (1 mei), Hemelvaartsdag (26 mei) en pinkstermaandag (6 juni) wordt het in tal van bedrijven weer overleggen om de vakantiepuzzel tot ieders tevredenheid gelegd te krijgen. Want, neen, dat kan niet zomaar uit de losse pols. Er zijn wel degelijk spelregels.