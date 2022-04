Directeur van Franse Lidl-supermarkt in hongerstaking na ontslag

De directeur van de Lidl-supermarkt in Joigny, ten zuiden van Parijs, is woensdag in hongerstaking gegaan om zijn ontslag aan te vechten. Hij krijgt de steun van zijn personeel.

De man werd ontslagen nadat hij voor een bedrag van bijna 90 euro producten uit het magazijn had meegenomen voor eigen gebruik. Volgens de directeur tekende hij daarbij een “transfer”-bon. Die had hij nog niet betaald, maar volgens de man ging het om een vergetelheid. “Ik heb een directeursfunctie en een zeer mooi loon, een bedrijfswagen, waarom zou ik stelen voor 89 euro?”, klonk het.

De man werd ontslagen wegens zware fout en is nu een hongerstaking gestart. Hij lag woensdag op een kleine matras voor de supermarkt. Sinds maandag wordt er ook gestaakt door het personeel van de winkel.

In ons land was er begin deze maand nog protest bij Lidl in Jambes, waar een werkneemster was ontslagen omdat ze in het magazijn een koekje zou hebben gegeten waarvan de houdbaarheidsdatum was overschreden. Ook hier werd gestaakt, maar uiteindelijk bereikten directie en de betrokkene een akkoord.