Luchthaven van Brussel is dringend op zoek naar 1.000 extra medewerkers om vlotte zomer te garanderen

Bij Aviato, het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport, is het alle hens aan dek. Ze zoeken voor komende zomer nog een duizendtal nieuwe werknemers. Van grondpersoneel over veiligheidsagenten tot barista’s voor de verschillende koffiezaken. “Er staan nu meer dan 500 vacatures open, wat overeenkomt met zo’n 1.000 jobs”, zegt Isabelle Borli van Aviato. “Tijdens de coronacrisis zijn er zo’n 4.000 mensen verdwenen, 4.000 mensen met veel knowhow. We moeten nu die jobs terug zien in te vullen als we die mensen goed willen laten meedraaien tijdens de zomer. ”

Seizoensgebonden

Grondafhandelaar Aviapartner alleen is al op zoek naar een kleine 200 nieuwe mensen. “Ons werk is seizoensgebonden dus er zijn altijd wel schommelingen in het personeelsbestand, maar het contrast nu is heel groot. We gaan van een stille winter naar een zeer drukke zomer. Om al die mensen aan te werven, hebben we nu een derde interimkantoor onder de arm genomen en een eigen jobsite gelanceerd. We gaan ook opnieuw actief naar scholen om stagiaires aan te trekken die dan hopelijk blijven. Het is ook de bedoeling dat iedereen die we nu rekruteren, bij ons blijft werken”, zegt directeur Philip De Coninck.

Euforie

Kurt Callaerts van het ACV is er dan ook nog niet gerust op. “Nu werkt iedereen nog op euforie. Mensen zijn blij dat er weer gevlogen kan worden en dat het leven opnieuw van start gaat. Niemand zit ermee in om een tandje bij te steken. En reizigers zullen het misschien ook niet zo erg vinden als ze langer op hun bagage moeten wachten. Maar dat kan natuurlijk niet blijven duren.”

Om de verschillende jobs in de kijker te zetten, werkt Aviato aan een grootschalige campagne en organiseert het verschillende jobevents op de luchthaven.