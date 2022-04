Minister Dedonder: “Heropbouw van Defensie start bij personeel”

Er was, na tientallen jaren van bezuinigingen met een sterke daling van het personeelsbestand, nood aan een heropbouw van het departement, zei Dedonder op een ‘avondconferentie’ georganiseerd door het Centrum voor Veiligheids- en Defensiestudies van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) in Brussel, twee jaar na haar aantreden als eerste vrouw aan het hoofd van Defensie, in oktober 2019.

Twee plannen

Dat is ook de reden waarom de minister verschillende plannen opstelde die de goedkeuring kregen van de regering: POP (“People Our Priority”, met initiatieven voor het defensiepersoneel) en over de kazernes. Dedonder herinnerde ook aan de geplande bouw van twee “wijken van de toekomst” in Charleroi en in Oost-Vlaanderen en aan het STAR-plan voor Security, Technology, Ambition en Resilience.

Het POP-plan moet er onder meer voor zorgen dat de lonen van militairen tegen 2024 in lijn liggen met die van de politie en dat er tegen datzelfde jaar 10.000 militairen bijkomen.

Wat het STAR-plan betreft: dat moet zorgen voor een actualisering van de strategische visie op Defensie, die de krachtlijnen van het beleid tot 2030 bepaalt. De middelen voor Defensie moeten tegen 2030 stijgen tot 1,54 procent van het bbp.

De regering-De Croo keurde eind maart, aan de vooravond van een NAVO-top, ook een extra budget van een miljard goed gespreid over de laatste drie jaar van de legislatuur - 450 miljoen euro in 2022 , 275 in 2023 en 275 in 2024 - om de voorraden aan te vullen vanwege de oorlog in Oekraïne.