De één heeft rugklachten, de ander een hernia of tendinitis. Musculoskeletale aandoeningen, ofte MSA’s, zijn samen goed voor 150.000 langdurige zieken op het werk. Het is de meest voorkomende gezondheidsproblematiek voor werknemers. Dus pleit ACV voor een wetswijziging die niet-ergonomisch werk aan regels onderwerpt – want dat ontbreekt nu grotendeels.