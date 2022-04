Altijd al een echte Ensor willen hebben? Met dit initiatief word je eigenaar… van een heel klein stukje

Een echte schaar kwam er gelukkig niet aan te pas, maar een topwerk van de Oostendse schilder James Ensor is opgedeeld in 1 miljoen kleine stukjes. Wie dat wil, kan mede-eigenaar worden. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen is het eerste in Europa dat instapt in deze nieuwe manier van financiering. “We willen investeren in kunst toegankelijker maken”, zeggen de initiatiefnemers.