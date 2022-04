Onze regenwaterputten worden te klein, en met meer droge periodes in aantocht is dat geen goed nieuws: “Maar begin niet meteen te graven”

Door de kurkdroge maanden maart en april staan op verschillende plaatsen in Vlaanderen nu al de regenwaterputten leeg. En dat twee maanden voor de zomer moet beginnen. Hydroloog Patrick Willems (KULeuven) pleit dan ook voor grotere regenwaterputten. “Vandaag wordt een put van 5.000 liter verplicht bij verbouwingen en nieuwbouwwoningen. Maar dat volume is te weinig om droge periodes te overbruggen”, zegt hij. In opdracht van leefmilieuminister Zuhal Demir (N-VA) werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan een voorstel om die volumes op te trekken.