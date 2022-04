Feest in het hol van de leeuw: RSCA Women pakken voor de vijfde keer op rij de titel op het veld van OH Leuven

Kampioen gaan spelen op het veld van de grote concurrent: altijd leuk. De vrouwen van Anderlecht verzekerden zich met een felbevochten 0-1 zege bij OH Leuven van hun vijfde titel op rij. Indrukwekkend reeksje en een afscheid in schoonheid voor coach Johan Walem.

Het was met de kampioenenwedstrijd een beetje zoals met het hele seizoen: het jeugdige OHL bood aardig weerwerk, maar uiteindelijk haalde de onversneden klasse van Anderlecht toch de bovenhand. Van klasse gesproken: sterspeelster Tessa Wullaert wist na minder dan twee minuten al bijna te scoren, maar mikte nipt voorlangs. De reactie van de thuisploeg volgde meteen. Amanda Johsson-Haahr ging op wandel, zette een knappe slalom neer, maar mikte op doelvrouw Odeurs. Leuke openingsfase. Reclame voor het vrouwenvoetbal, zo zagen ook de 650 aanwezige toeschouwers.

Na een kwartier bracht Stefania Vatafu Anderlecht op voorsprong met een heerlijke streep vanop een meter of 25. Niets tegen te beginnen. Het scheelde niet veel of het stond meteen 2-0, maar een bal van Charlotte Tison werd nog net van de lijn gehaald. Op het halfuur was OHL daar nog eens, maar Kees kopte net over.

Paars-wit was de betere ploeg, maar zette dat niet om in al te veel kansen. Datzelfde beeld zette zich ook na de pauze verder. Dat de bezoekers de wedstrijd niet dood maakten, begon steeds meer te lijken op spelen met vuur, zeker toen OHL rond het uur beter en beter in de wedstrijd kwam en wél gevaarlijk was. De net ingevallen Charlotte Cranshoff mikte op de paal, Matrie Detruyer trapte op Odeurs.

De gelijkmaker hing in de lucht, maar kwam er niet. Anderlecht had moeite om nog iets te creëren, maar hield wel stand. En dus was de titel, waarvoor een gelijkspel zelfs volstond, een feit. De vijfde op rij al, deze keer na een moeizame seizoensstart maar een ijzersterk slot. Vijf op een rij, daar kan je alleen maar je hoed voor afnemen. Hoe meer de tegenstand – met OHL voorop – professionaliseert, hoe meer dat een noemenswaardige verdienste wordt. Die vijfde titel op rij betekent meteen ook een afscheid door de grote poort voor coach Johan Walem, die het na één seizoen al voor bekeken houdt bij paars-wit.

Titelpremie

En zo blijft Anderlecht toch een stevig maatje te groot voor de verzamelde tegenstand in België. OHL strubbelde dit seizoen wel aardig tegen, maar in de play-offs viel er opnieuw niets tegen paars-wit te beginnen. Het telt nu al elf punten voorsprong op de Leuvenaars, die nog twee wedstrijden af te werken hebben. Anderlecht wacht alleen nog een beleefdheidsbezoekje aan Club Brugge.

Veel gehoord langs de kant van het veld: uitspraken als “ze zouden de titelpremie voor de venten van Anderlecht beter aan de vrouwen geven”. Er zit misschien wel iets in. Marc Coucke, die op een boogscheut van ons verwijderd zat, moet het ongetwijfeld ook gehoord hebben. Maar goed, dat de besparingen bij de vrouwenploeg van paars-wit van tafel zijn, zal voor de speelsters al een hele opluchting zijn. Op naar de tien titels op rij? Eerst nog de dubbel binnenhalen in de bekerfinale, op 14 mei tegen Standard.

Doelpunten: 16’ Vatafu 0-1

OHL: Claes, Kees, Mertens, Janssens, Onzia (71’ Ampoorter), Eurlings, De Bondt (63’ Cranshoff), Janssen, Veefkind, Johnsson-Haahr (63’ Wajnblum), Detruyer (78’ Vanzeir)

Anderlecht: Odeurs, Vanhamel, De Neve, Vatafu, Wijnants, Deloose, Gelders (62’ Ouzraoui), Toloba, Tison, Teulings, Wullaert