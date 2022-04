Boze Poetin dreigt met “bliksemsnelle” vergeldingsacties: hoe ernstig moeten we die dreigementen nemen?

Wie zich van buitenaf inmengt en zo een voor Rusland onaanvaardbare bedreiging wordt, moet weten dat het antwoord “bliksemsnel zal volgen”. Dat zei Poetin woensdag in Sint-Petersburg.

“We hebben daarvoor alle instrumenten”, zei de president op een bijeenkomst met topfunctionarissen. “En we bluffen niet. We zullen ze effectief ook gebruiken als het nodig is.”

Waarom hij nu zo uithaalt, is duidelijk. Onder meer Duitsland stuurt zware wapens naar Oekraïne. En dat zint de president niet. Bovendien blijkt het afsnijden van de gastoevoer naar Polen en Bulgarije niet veel indruk te hebben gemaakt. “Poetin is boos en lijkt niet meer rationeel te denken”, zeggen internationale experts.

Tom Sauer, professor internationale veiligheid aan Universiteit Antwerpen, vindt dan ook dat we die dreigementen van Poetin niet zo maar mogen negeren. “Als hij zich in het nauw gedreven voelt, zou hij een NAVO-land durven aanvallen”, zei hij woensdagavond.

Nauwelijk geïmponeerd

Rusland heeft intussen de kernwapens al in verhoogde staat van paraatheid hebben laten brengen nadat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov eerder al had gewaarschuwd dat er een reëel gevaar is dat er een nucleaire oorlog komt.

Maar voorlopig reageert het Westen nauwelijks geïmponeerd op het nucleaire schaakspel van Rusland. Amerika, samen met Rusland goed voor 93 procent van de kernwapens ter wereld, heeft de eigen raketten zelfs nog niet in verhoogde staat van paraatheid gezet. En op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel wordt erop gewezen dat het inzetten van kernwapens geen slimme zet zou zijn van het Kremlin.

Professor internationale politiek David Criekemans (UA) zegt dat Rusland ook wel beseft dat wanneer ze een NAVO-land zouden aanvallen dat niet zonder gevolgen zal blijven. En dat ze dan een tegenstander tegenover zich krijgen die vele malen sterker is dan Oekraïne en dan zichzelf misschien.

Maar Poetin is razend over de extra wapenleveringen aan Oekraïne zodat die ook in de Donbas een geduchte tegenstander zullen zijn. En we weten allemaal dat een in het nauw gedreven dier lelijk kan uithalen.

Body bags

“Wat hij nu doet is vooral de spierballen laten rollen. De oorlog is nu twee maanden ver en verloopt nog altijd niet zoals hij het had gehoopt. En ook nu weer, in de Donbas, zijn ze nog niet zeker van de overwinning. Ze hebben de aanval daar al veel vroeger moeten inzetten dan ze van plan waren. Terwijl ze eigenlijk nog niet klaar waren. Alle troepen zijn nog niet gestationeerd waar ze moeten zijn. Maar langer wachten was geen optie nu er zwaar geschut uit Europa wordt aangevoerd. Dat maakt hem nerveus”, zegt Criekemans.

Poetin kan dan wel dreigen met aanvallen buiten Oekraïne. Maar professor Criekemans denk dat hij vooral de aanvoerlijnen van die zware wapens uit het Westen zal viseren. “ Als hij spoorlijnen en vooral belangrijke kruispunten op het Oekraïense spoorwegnet kan saboteren, koopt hij tijd omdat het zware materiaal veel later dan gehoopt in de regio van de Donbas zal arriveren. Bovendien, materiaal dat stilstaat is een gemakkelijk doel voor de vijand. En zonder die extra zware wapens voor het Oekraïnse leger, vreest Criekemans, zullen vooral veel body bags nodig zijn.