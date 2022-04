Reacties niet mild voor voetbalanalist die plots verkrachting opbiecht: “Hoop dat dit een experiment is” en “ontluisterend”

Nadat de Nederlandse voetbalanalist Johan Derksen (73) op tv bekende dat hij ooit een bewusteloze vrouw verkrachtte met een kaars - wat hij zelf een “jeugdzonde” noemde -, regende het boze reacties. “Ontluisterend”, “denigrerend”, of “kwetsend”, klonk het. Goedele Liekens hoopt op haar beurt dat het een soort experiment was. “Want ik kan het echt niet geloven”, vertelt ze.

In de tv-studio werd er uitbundig gelachen om Derksens “verhaal”, maar buiten de tv-studio klonken de reacties drastisch anders. “Hoe kan een man zich zo veilig voelen om dit verhaal in het openbaar smakelijk op te dissen en daarbij opnieuw de vrouw te vernederen?”, schreef de Nederlandse auteur Susan Smit in een veel gedeelde tweet. Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, sprak van “ontluisterende televisie”, “denigrerend en kwetsend” voor mensen die ooit te maken hadden met seksueel geweld.

Ook Derksens werkgever Talpa is “enorm geschrokken”, en gaat zo snel mogelijk met hem in gesprek. Maar zelf ging Derksen al stevig in het verweer, in een reactie aan het Nederlandse AD. “Ik trek er geen woord van terug, ik bied ook mijn excuses niet aan. Het is een jeugdzonde die ik heb opgebiecht, daarmee heb ik me kwetsbaar opgesteld.”

Brunswijk, die naar de grootte van de kaars vroeg, reageerde bij de Nederlandse Radio 1 gemakshalve dat hij dit “als komiek” heeft beleefd. “Ik ga ervan uit dat Derksen dit niet echt heeft gedaan.”

Experiment?

Dat hoopt ook Goedele Liekens, televisiepresentatrice en politica voor Open VLD. “Stiekem hoop ik dat het een experiment was, om te zien hoe Nederland hierop zou reageren. Want ik kan het echt niet geloven. Ik smul, allez, smulde van Derksen. Hij neemt geen blad voor de mond, kent geen taboes: heerlijk. Maar dit… En dan nog dat hysterisch lachen en die bijvragen. Hoe ik als presentator zou reageren? Ik zou vragen: Zeg jij nu dat verkrachting iets is wat je overkomt, en bij het man-zijn hoort? En jullie vinden een verkrachting hilarisch? En dan zou ik weglopen.”

Ook Liesbeth Kennes, experte seksueel geweld, keek met afschuw naar wat er zich op televisie afspeelde. “Andere tijden? Als ik zie hoe er aan tafel mee gelachen werd en er nog een schepje bovenop gedaan wordt, dan zijn de tijden duidelijk nog niet genoeg veranderd. Dus dat #MeToo is doorgeslagen, is zo bull shit!”

“Kijk, vaak discussiëren we over grijze zones”, zegt ze. “Maar dit is letterlijk misbruik maken van een kwetsbaar persoon. En of die slachtoffers nu minderjarig zijn, een handicap hebben of bewusteloos zijn door dronkenschap doet er niet toe. Dat zet ik allemaal op dezelfde lijn.”

Al eerder omstreden

Derksen werkt al jaren samen met Genee en Van der Gijp in diverse talkshows. Samen zorgden ze al geregeld voor controverse in de Nederlandse media. Toen een boot van de Nederlandse voetbalbond meevoer tijdens de Gay Pride , zei Van der Gijp dat “voetbal geen sport is voor homo’s”. En toen VTM-journalist Bo Van Spilbeeck verkondigde als vrouw door het leven te gaan, pronkte René Van der Gijp als ‘Renate’ in de studio met jurk en pruik. Derksen noemde transgenders toen “niet normaal”. Eerder had hij er verkondigd dat dartspelers “nog net niet het syndroom van Down hebben”, en dat heel wat voetbalclubs “naar de kloten gaan omdat hun velden in Marokkaanse buurten liggen”.