Arbeidsongevallen met 14 procent gedaald, aantal dodelijke slachtoffer blijft gelijk: verplichte cursus moet ‘veilig gedrag’ aanleren

Op een jaar tijd zijn de arbeidsongevallen met 14 procent gedaald, bekeken over een periode van vijf jaar daalt het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector met bijna een kwart. Dat is goed nieuws. Maar ondanks de dalende ongevallencijfers blijft het aantal dodelijke slachtoffers al vijf jaar gelijk. Een veiligheidscursus die binnenkort verplicht wordt, moet beterschap brengen.

In 2015 geraakten 9.827 arbeiders gewond op een bouwwerf waardoor ze minstens één dag werkonbekwaam werden verklaard. In 2020 daalde dat aantal naar 7.678 slachtoffers. Goed voor een afname van 22 procent. De daling zit vooral in het laatste jaar. Zo daalde het aantal ongevallen met bijna 14 procent. “Corona speelt daar voor een stukje een rol in. Onze sector heeft ongeveer een maand stilgelegen. Maar dan zijn wij weer opgestart en was het zelfs heel erg druk”, zegt Sven Nouten, woordvoerder van de Confederatie Bouw. “We zijn blij dat er een daling is. Er wordt al lang gewerkt aan de verbetering van de veiligheid. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Gelukkig, want als we de bouw een aantrekkelijke sector wil zijn voor nieuwe werkkrachten, moeten we ook tonen dat het een veilige sector kan zijn.”

Statistieken niet volledig

Patrick Vandenberghe van bouwvakbond ACVBIE nuanceert de cijfers wel. “Het klopt dat de cijfers beter worden, maar die afname is niet zo sterk als de statistieken doen vermoeden. De cijfers spreken enkel over de Belgische arbeiders op werven. Niet over alle buitenlandse arbeiders en gedetacheerden. Zij zitten niet in de statistieken en daar zit voor een stuk wel het probleem. Er worden wel steeds maatregelen genomen om de situatie op de werf veiliger te maken. Maar we kunnen niet zeggen dat we er al zijn.”

Cursus van 8 uur

De vakbond wijst ook naar de dodelijke ongevallen op bouwwerven. Die zijn de laatste vijf jaar nagenoeg stabiel gebleven. In 2020 kwamen 13 arbeiders om het leven. Zowel de vakbond als de Confederatie Bouw hopen dat een verplichte basiscursus veiligheid op termijn soelaas zal bieden. “Iedereen die binnenkort op een werf start, moet eerst een cursus van 8 uur doorlopen. Deze basisveiligheidsoplossing is bedoeld om nieuwkomers in de bouw bewust te maken van alle risico’s waarmee ze op een bouwplaats geconfronteerd kunnen worden. Tegelijkertijd krijgen ze basiskennis van de wettelijke preventieprincipes en wordt hen aangepaste preventiemaatregelen en veilig gedrag op de werf aangeleerd”, klinkt het bij de Confederatie Bouw.