Minister Zuhal Demir wil niet plooien voor paters uit Averbode, maar erkent communicatieblunder

Aan de Abdij van Averbode is al eeuwen een boerderij verbonden, maar daar kregen ze onlangs een brief in de bus met een ongemakkelijke boodschap: tegen 2025 moet het bedrijf sluiten. Dat is een gevolg van strengere stikstofregels die de Vlaamse regering in februari vastlegde. Maar in Averbode is er wel iets heel opmerkelijks aan de hand. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) had de boerderij in 2014 nog een oranje kleur gegeven, wat zou willen zeggen dat ze niet moeten sluiten. Een jaartje later belde de VLM hen om mee te delen dat ze plots toch rood waren, op basis van andere parameters. In tussentijd had de abdij een nieuwe stal laten bijbouwen en was de veestapel meer dan verdubbeld. Maar dat die communicatie niet officieel verliep, bestempelt Demir als een grove fout.

De abdij heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing. Maar de kans is heel klein dat die wordt herzien. Demir zei gisteren in het parlement dat de boerderij nu een stikstofimpact van 195 procent heeft op een nabijgelegen natuurgebied. In 2014 was dat nog slechts 31 procent. Volgens haar zijn er nog twee andere bedrijven die sinds 2014 naar code rood zijn gesprongen, mede door het gebruik van andere parameters. In totaal staan daarmee nog 41 bedrijven op de rode lijst, wat betekent dat ze tegen 2025 moeten sluiten. Al is er nog een sprankeltje hoop. Volgens minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) kan er na overleg met de administratie nog bijgestuurd worden “als blijkt dat er inspanningen zijn gedaan om de uitstoot te verminderen”. “We moeten elk dossier grondig bekijken.” (hh)