Dan toch geen drie dalers volgend seizoen?Pro League plant brainstorm over (nieuw) competitieformat

Lorin Parys, de nieuwe CEO van de Pro League, denkt constructief mee na over het competitieformat voor volgend seizoen. In principe zijn er dan drie zakkers, om zo naar een competitie van zestien clubs te gaan, maar dat zien de kleintjes niet zitten.

Op 18 mei is er een raad van bestuur bij de Pro League gepland om te brainstormen over eventuele alternatieven. De effectieve beslissing kan enkel vallen op een algemene vergadering en de verwachting is dat die er komt op 2 juni. (pjc)