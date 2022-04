Wie mag nu wel/niet meedoen met de belofteteams in 1B? Deze regels liggen op tafel

Volgend seizoen is het zover: dan maken vier belofteteams van de topclubs hun intrede in 1B. Alleen is er wat deining ontstaan – zoals bij Anderlecht en Racing Genk – over de regels zoals die nu op tafel liggen, want welke spelers mogen nu allemaal wel en welke niet in actie komen? Een handig overzicht.

> De spelers moeten jonger dan 23 zijn, de keepers jonger dan 24.

> Minstens 50 procent van de spelers moet opgeleid zijn bij de club en minstens 75 procent moet opgeleid zijn in België.

> Spelers die bij de laatste match van de A-ploeg minstens 45 minuten meededen, zijn niet selecteerbaar.

> Wie jonger is dan 23 jaar en al meer dan 15 matchen (minstens 45 minuten) betwistte voor de/een A-ploeg in het profvoetbal, kan niet meer aantreden in 1B.

> Wie jonger is dan 20 jaar en al meer dan 20 matchen (minstens 45 minuten) betwistte voor de/een A-ploeg in het profvoetbal kan niet meer aantreden in 1B.

> Er wordt een uitzondering gemaakt voor een speler die bij de A-ploeg zes matchen op rij gemist heeft door een blessure. Hij kan maximaal 2 keer per seizoen aantreden met een medisch attest ongeacht zijn leeftijd.

> Er mogen twee spelers meedoen van 30 jaar of meer die in de loop van het seizoen geen enkele mach met de A-ploeg spelen.