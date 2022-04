Een blunder met mogelijk catastrofale gevolgen: Inter verliest dure punten in in titelstrijd door kemel van reservekeeper

Inter heeft woensdagavond in een inhaalwedstrijd van de 20e speeldag in de Serie A een blauwtje gelopen op bezoek bij Bologna. Het verloor met 2-1 en moet daardoor de koppositie opnieuw aan rivaal AC Milan laten.

De Nerazzurri schoten nochtans het scherpst uit de startblokken met een vroege goal van voormalig Club Brugge-speler Ivan Perisic. Marko Arnautovic (28.) hing de bordjes opnieuw in evenwicht en in de slotfase zou Bologna, met Arthur Theate 90 minuten tussen de lijnen, zelfs nog de volle buit grijpen dankzij de winnende treffer van Nicola Sansone na een blunder van tweede doelman Radu.

Inter valt door de zure nederlaag met 72 punten terug naar de tweede plaats in de rangschikking van de Italiaanse hoogste voetbalafdeling. Milan leidt opnieuw met 74 eenheden. Bologna verstevigt zijn dertiende stek tot 42 punten.

Op hetzelfde tijdstip kruisten Atalanta en Torino de degens. Een spektakelrijk duel leverde een 4-4 gelijkspel op in Bergamo. Dennis Praet leverde na vier minuten de assist voor de 0-1 en werd in de 84e minuut gewisseld, net nadat Luis Muriel de gelijkmaker had laten optekenen voor de thuisploeg.

Atalanta staat achtste met 55 punten. Torino volgt op de elfde plaats met 44 stuks.