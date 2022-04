Omstreden opleidingsvergoeding in het vrouwenvoetbal alweer aangepast

De omstreden opleidingsvergoedingen die sinds 1 januari van kracht waren in het vrouwenvoetbal worden per direct aangepast. In theorie kon zo’n vergoeding oplopen tot 50.000 euro per speelster, maar verschillende clubs gaven aan dat dat niet haalbaar was.

De belangrijkste wijzigingen is dat er geen 5.000 euro per opleidingsjaar meer betaald moet worden, maar wel 500 of 1.000 euro per jaar. Zo kan het maximale bedrag niet meer dan 10.000 euro zijn.

Bovendien moet de opleidingsvergoeding alleen nog betaald worden voor speelsters die jonger zijn dan 23 jaar en niet meer voor speelsters die bijvoorbeeld pas op hun 28ste hun eerste profcontract krijgen.(vva)