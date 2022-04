‘Longtails’ zitten bakfiets op de hielen

Longtails, fietsen met een lang bagagerek waarop je makkelijk twee kinderen kwijt kan, zijn in opmars in onze steden. In sommige fietswinkels hebben ze de intussen ‘traditionelere’ bakfietsen al ingehaald.

In steden als Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel kan je er niet meer naast kijken: de fietsen met een lange staart waarmee ouders hun kroost vervoeren. Die zogenaamde – doorgaans elektrische – longtails zijn volgens verschillende fietswinkels een stevige voet naast de bakfiets aan het zetten. “Wij verkopen ze sinds 2020”, zegt Tom Claes van iBike, een keten van acht winkels in en rond Antwerpen. “In 2021 was de verhouding al 25 procent voor de longtails en 75 procent voor de bakfietsen. Nu gaan we al richting 30 procent.”

Bij de Brusselse fietswinkel Velonaut hebben de longtails het zelfs al gewonnen van de bakfiets. “Een belangrijk voordeel is dat die minder plaats innemen en je ze dus makkelijker in huis kan parkeren”, zegt zaakvoerder Tom Van Overstraeten. Bovendien zijn ze zonder lompe bak vooraan wendbaarder en gelijken ze meer op een gewone fiets. “Het voordeel van bakfietsen is wel dat je je kinderen ziet”, zegt Claes. “Dat geeft wel meer een gevoel van veiligheid, zeker als het om jonge kinderen gaat.”

Het blijft wel vooral een stedelijk fenomeen. Dat verklaart wellicht waarom Bike Republic, de fietsketen van de Colruyt Group met 24 vestigingen over heel Vlaanderen, spreekt over eerder lage aantallen verkochte longtails. “De verkoop stijgt, maar voor Bike Republic zijn longbikes vandaag nog een eerder klein en nieuw segment”, klinkt het bij Colruyt. (jvde)