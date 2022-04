Geen Kana, Sardella en El Hadj in 1B: Anderlecht en Genk willen regels voor beloften in tweede klasse nog veranderen

Anderlecht, Genk, Club Brugge en wellicht Standard spelen volgend seizoen met hun belofteploeg in 1B, maar er is discussie over welke spelers nu precies zullen mogen aantreden. Volgens de regels die nu op tafel liggen, mogen jongens onder de 23 jaar die al 15 keer meespeelden met een A-ploeg niet meedoen. Concreet betekent dat geen Marco Kana, Killian Sardella en Anouar Ait El Hadj bij Anderlecht en straks geen Luca Oyen bij Genk. Die clubs verzetten zich daar nu tegen.

De Belgische topclubs ijveren al jaren om hun belofteteams te integreren in 1B. Zo kunnen hun talenten ervaring opdoen op profniveau en zich beter ontwikkelen. Volgend seizoen is het zover: de top vier uit de beloftencompetitie treedt dan aan in de tweede klasse. Straks staan daar dus matchen als Lommel-Genk B en Deinze-Anderlecht B op het programma.

De intrede van die belofteteams in de 1B-competitie heeft echter heel wat voeten in de aarde. Er was al de discussie over het toetredingsbedrag van dik 1 miljoen euro om de profclubs in 1B te compenseren, maar er wordt ook gedebatteerd over welke spelers nu precies in aanmerking komen om mee te mogen doen bij die U23-teams.

Terugval en vormdip

Maandag werd daarover vergaderd en minstens twee regels die nu op tafel liggen, stoten de topclubs tegen de borst. Zo wordt voorlopig gestipuleerd dat spelers jonger dan 23 jaar die in hun carrière al minstens 15 matchen (met telkens minstens 45 minuten speelminuten) met een A-ploeg meespeelden niet meer in aanmerking komen voor het belofteteam. Voor wie jonger is dan 20 jaar gaat het om 20 matchen (met telkens minstens 45 minuten speelminuten) bij een/de A-ploeg.

Daar is Anderlecht voorlopig het grootste slachtoffer van. Pakweg de 19-jarige Marco Kana, de 19-jarige Sardella en de 20-jarige El Hadj overschrijden immers die limiet al, of zullen dat weldra doen. Bij Racing Genk zal het dan weer niet lang meer duren vooraleer ook Luca Oyen (19) niet meer in aanmerking komt.

Luca Oyen. — © Dick Demey

De topclubs weten ook wel dat de ambities van die talenten hoger liggen dan 1B. Ze draaien het liefst mee op het hoogste niveau in de Jupiler Pro League, maar als ze een sportieve terugval of een vormdip kennen – zoals Kana en El Hadj dit jaar –, zou Anderlecht hen toch graag kunnen laten meedoen in 1B. Dat was net de opzet van het hele plan.

Percentages als alternatief?

De betrokken clubs verzetten zich dan ook tegen deze reglementering en de algemene verwachting is ook dat de voorschriften nog zullen wijzigen. Een alternatief kan zijn dat er gekeken wordt naar de matchen in het lopende seizoen. Mogelijk wordt er dan gewerkt met percentages. Dan kan er na 10 speeldagen in de Jupiler Pro League een eerste balans worden opgemaakt. Jonkies die bij de A-ploeg bijvoorbeeld in 75 procent van de wedstrijden meededen, vallen dan af voor de 1B-ploeg. Wie slechts aan 50 procent zit, is dan wel nog inzetbaar in de Proximus League.

Maandag wordt er opnieuw over vergaderd.