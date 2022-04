Wallonië koopt verborgen (flits)camera’s

Omdat nog te veel chauffeurs de snelheidsbeperkingen aan wegenwerken negeren, plaatst de federale wegpolitie flitscamera’s die verstopt zitten in vuilniszakken aan werven op snelwegen. Dat hebben de collega’s van Sudpresse vernomen. De eerste zou op de A54 tussen Charleroi en Nijvel staan.

In die vuillniscontainers zit een NK7-superflitser verstopt die in beide richtingen en over de ganse breedte van de weg kan flitsen. Wie betrapt wordt, zie ook geen flits afgaan. Zo worden achterliggende voertuigen niet gewaarschuwd.

De federale politie ontkent niet dat er controles gebeuren aan wegenwerken, maar die gebeuren volgens hen niet met flitscamera’s die verstopt in vuilnisbakken.

Tientallen lokale politiezones in Vlaanderen en Wallonië gebruiken al langer ‘flitsende vuilnisbakken’ omdat ze discreet kunnen opgesteld worden. (sp)