Doelen van Rusland gaan veel verder dan Oekraïne, meent Zelenski

“Het uiteindelijke doel van het Russische leiderschap is niet alleen om het grondgebied van Oekraïne te veroveren, maar om het hele centrum en oosten van Europa in stukken te hakken en de democratie wereldwijd een slag toe te brengen”, zei Zelenski.

Volgens de Oekraïense president “kan niemand in de wereld zich veilig voelen” na de Russische nucleaire dreigingen. Zo lanceerde Rusland dinsdag drie raketten vlak boven kerncentrales, aldus Zelenski, en gebruikten ze Tsjernobyl als een militaire basis ondanks de gevaren. Zelenski waarschuwde dat er een nieuwe nucleaire catastrofe kan gebeuren met de kerncentrale van Zaporizhzhia, “dat zoals zes Tsjernobyls is”, en dat “Europa gewoon kan vernietigen”. De Oekraïense president vindt dat “globale controle over Ruslands nucleaire faciliteiten en technologie” nodig is.

De Oekraïense president verklaarde daarnaast dat Rusland de situatie in Transnistrië probeert te destabiliseren, en dat Oekraïense troepen klaar zijn voor een mogelijke escalatie door Russische troepen in Moldavië.

De aanhoudende aanvallen op Oekraïne, zoals nu in de Donbas in het oosten van het land, zullen Rusland alleen maar “nieuwe verliezen” brengen, denkt Zelenski. De aanvallen zullen immers resulteren in een nieuw Europees sanctiepakket of meer handelsbeperkingen. De meerderheid van de Russen zal daardoor de agressie van de Russische regering met armoede moeten bekopen, zei hij nog.