Moederbedrijf Facebook boekt miljardenwinst in eerste kwartaal

Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst van 7,47 miljard dollar (7,06 miljard euro) geboekt. Dat heeft de onderneming woensdag bekendgemaakt.

De nettowinst ligt 21 procent lager dan in het eerste kwartaal in 2021. Toch zijn de cijfers beter dan verwacht. Analisten hadden gevreesd dat de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de moeilijkheden met regulatoren zwaarder zouden doorwegen op het resultaat.

Meta noteerde een omzet van bijna 28 miljard dollar, wat 7 procent meer is dan een jaar geleden.

Facebook ziet ook de gebruikersaantallen verder groeien. In totaal 1,96 miljard gebruikers loggen dagelijks in op de sociaalnetwerksite.

Na de bekendmaking van de resultaten steeg het aandeel in de nabeurshandel met 12 procent.