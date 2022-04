Doden en gewonden bij nieuwe beschietingen in Charkiv

Bij beschietingen in de Oekraïense regio Charkiv zijn minstens drie doden en zes gewonden gevallen. Dat is woensdag meegedeeld door lokale bestuursleden, die stellen dat Rusland verantwoordelijk is voor de burgerslachtoffers.

Twee van de zes gewonden zijn er ernstig aan toe, zegt de regionale legerleider Oleg Sinegoebov. Het Russische leger heeft artillerie en mortieren ingezet. Het Oekraïense leger hield stand en wist verliezen toe te brengen aan Russische zijde, zo klinkt het nog. De informatie kan niet door onafhankelijke bronnen gecontroleerd worden.

Voorts worden door Oekraïne nog verschillende explosies gemeld in de door Rusland ingenomen stad Cherson. De ontploffingen vonden niet ver van het televisiecentrum plaats, meldden Oekraïense media. Er zou ook brand zijn uitgebroken.

In de oostelijke regio Soemy maakt de plaatselijke overheid dan weer melding van meer dan vijftig mortierinslagen. Het is voorlopig niet bekend of er slachtoffers zijn. Ook in de Zuid-Oekraïense stad Mykolajiv worden aanvallen gemeld.