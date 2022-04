België houdt 60 plaatsen vrij voor Oekraïense revalidatiepatiënten

De federale regering kreeg eerder deze maand vanuit Oekraïne de vraag om te helpen met de gespecialiseerde opvang en verzorging van gewonde Oekraïners die moeten revalideren. De federale overheidsdienst Volksgezondheid zat daarop samen met het kabinet van Vandenbroucke en een Oekraïense delegatie uit Oekraïne om de mogelijkheden te bekijken.

De regering heeft nu beslist om in een eerste fase zestig plaatsen vrij te maken voor Oekraïense revalidatiepatiënten, laat Vandenbroucke weten. Het gaat om tien plaatsen voor mensen met een ernstig ruggenmergletsel, waarvoor een behandeling beschikbaar is in enkele gespecialiseerde centra. Daarnaast voorziet de regering vijftig plekken voor patiënten met traumatische hoofdletsels en diverse trauma’s, zoals lidmaatamputaties. De meeste revalidatiecentra bieden die zorg aan. Bovendien gaat het daar dikwijls om meer stabiele patiënten en kan de revalidatie ook voor een groot stuk ambulant gebeuren, verduidelijkt het kabinet van Vandenbroucke.

Het aanbod wordt nu verder bekeken met Oekraïne. Voor de overbrenging van patiënten zal ook overlegd worden met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (cd&v) en met de deelstaten. Enkele revalidatieziekenhuizen vallen bijvoorbeeld volledig onder Vlaanderen.

Het kostenplaatje is moeilijk in te schatten, onder meer omdat nog niet duidelijk is hoe lang de patiënten opgenomen zullen moeten worden. Het Riziv schat de hele operatie op ongeveer 4 miljoen euro. Het federale niveau voorziet de financiering.

“De revalidatiesector en -wetenschappen beschikken in dit land over een uitstekende reputatie en hebben enorm veel expertise. Oekraïne heeft daarom aan ons de vraag gesteld of we mogelijks patiënten kunnen opvangen en het lijkt me vanzelfsprekend dat ons land doet wat het kan om te helpen”, zegt Vandenbroucke. “We zijn met onze gezondheidszorg enorm solidair en we zullen klaarstaan om patiënten uit Oekraïne te ontvangen.”