“Rusland beschermt marinebasis op de Krim met dolfijnen”

De voor Rusland belangrijke marinebasis van Sebastopol aan de Zwarte Zee wordt beschermd door twee oorlogsdolfijnen. Dat melden Amerikaanse analisten aan The Washington Post, op basis van satellietbeelden van het bedrijf Maxar Technologies.

De dolfijnen worden volgens de analisten ingezet om bijvoorbeeld mijnen en vijandelijke duikers op te sporen. Een woordvoerder van Maxar bevestigt de theorie van de analisten, en stelt dat de twee dolfijnen pas sinds het begin van de Russische invasie in de havenstad te zien zijn.

Een groot deel van de Russische vloot ligt momenteel in Sebastopol aangemeerd, omdat de havenstad op de Krim buiten bereik van Oekraïense raketten ligt. Ook het vlaggenschip Moskva lag in deze haven, voordat het eerder deze maand op de Zwarte Zee zonk.

Geen primeur

De toenmalige Sovjet-Unie ontwikkelde in de jaren zestig een trainingsprogramma voor oorlogsdolfijnen. De Oekraïense marine kreeg de dolfijnen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in handen, maar verloor de dieren na de Russische annexatie van de Krim in 2014. Sindsdien zou Rusland ook weer begonnen zijn met het trainen van dolfijnen.

In 2019 werd in Noorwegen een witte dolfijn gevonden met een tuig om zijn nek, wat wereldwijd tot vragen leidde. Hoewel het nooit bevestigd werd, hadden veel experts het vermoeden dat het om een door Rusland getraind dier ging dat vanuit een noordelijke Russische militaire haven was weggezwommen.

Het Russische leger gebruikt wel vaker dolfijnen, bijvoorbeeld om objecten te halen of vijandige duikers af te schrikken. Dat gebeurde onder meer tijdens de oorlog in Syrië. Niet alleen Rusland traint dolfijnen. Ook de Verenigde Staten zetten al decennialang intelligente zeezoogdieren in voor militaire doeleinden.