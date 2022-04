Engelse analisten zagen beste Liverpool ooit tegen Villarreal: “Ongelofelijke pressing en totale dominantie”

Liverpool speelde woensdagavond een indrukwekkende wedstrijd tegen Villarreal. Het werd ‘slechts’ 2-0 waardoor de terugmatch nog betekenis heeft, maar het voetbal dat The Reds brachten was van een bijzonder hoog niveau. Engelse voetbaliconen Rio Ferdinand, Michael Owen en Peter Crouch waren onder de indruk in de studio van de sportzender BT Sport.

Enkele statistieken van de match tussen Liverpool en Villarreal: de thuisploeg had 73 procent balbezit, trapte dertien keer richting doel, versierde tien hoekschoppen en verstuurde in totaal 654 geslaagde passes (slagingspercentage van 89 procent). Wat kon Villarreal daar tegenover zetten? Zo goed als niets: nul schoten binnen het kader, één schotje naast. Twee hoekschoppen en 180 geslaagde passes. Amper 66 procent van de passes bereikten hun eindbestemming. De Spanjaarden vonden nooit een antwoord op de fenomenale pressing van het team van Jürgen Klopp.

Rio Ferdinand: “Ze hebben geen genade”

“Dit is het beste Liverpool dat ik ooit zag”, aldus Rio Ferdinand (43), ex-speler van onder meer Manchester United, in de studio van het Engelse BT Sport. “Ze hebben geen genade. De manier waarop ze andere teams onder druk zetten, de energie, de inzet en de toepassing ervan … Je kan hier alleen maar vol verwondering zitten toekijken.”

Michael Owen: “Totale, totale dominantie”

“Ze (Villarreal, red.) hebben nog net een levenslijn, als Liverpool er nog eentje had kunnen maken dan was het al helemaal voorbij geweest. Game, set en match. Maar dat deed Liverpool niet, dus ze zijn nog niet helemaal uitgeteld”, aldus Michael Owen (42), ex-spits van Liverpool en Manchester United.

“Het was gewoon totale, totale dominantie van Liverpool. Het is het beste team dat ik ooit in een rood shirt heb gezien. Ze zwermen gewoon over je heen. De spelers van Villarreal moeten van het veld zijn gegaan met de gedachte ‘wat is ons overkomen?’ Het is onmogelijk om te ontsnappen aan de ongelofelijke druk van Liverpool.”

Peter Crouch: “Villarreal kreeg geen voet aan de grond”

Ook ex-spits Peter Crouch zag nooit een beter Liverpool. “Helaas was ik te jong om de ploegen van de jaren ‘70 te zien, maar dit is het beste Liverpool-team dat ik ooit heb gezien. Villarreal is normaal een ploeg met goede passing, maar ze kregen geen seconde of moment om voet aan de grond te krijgen in de wedstrijd. Ik vond de pressing gewoon fantastisch.”

Liverpool is nog in de running om de historische ‘quadruple’ binnen te halen. Ze wonnen al de League Cup, spelen de finale van de FA Cup, zijn op weg naar de finale van de Champions League én doen nog volop mee voor de landstitel. Manchester City telt amper één puntje meer in de Premier League met nog vijf wedstrijden te gaan. Het wordt een razend spannende strijd.