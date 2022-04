Gigantische staking tegen president legt Sri Lanka lam

In Sri Lanka heeft een algemene staking van werknemers die het ontslag van president Gotabaya Rajapaksa en zijn regering eisen, het land lam gelegd. Er is geen publiek en privévervoer. Werknemers van overheidsinstellingen en scholen bleven thuis. Banken en andere zijn gedeeltelijk gesloten. Volgens vakbondsactivist Wasantha Samarasinghe gaat het om een van de grootste algemene stakingen ooit in het land, met meer dan 1.000 vakbonden die de actie steunen.