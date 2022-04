Vlaamse topchef Kobe Desramaults verhuist naar Sicilië om er een nieuw restaurant te openen

Ons land zendt z’n zonen uit: topchef Kobe Desramaults (In De Wulf - De Superette - Chambre Séparée) verhuist naar Sicilië om er een nieuw restaurant te openen. “Na een kleine sabbatical ben ik ontzettend blij dit nieuws eindelijk te kunnen delen”, schrijft hij op Instagram. “Vanaf 1 juni openen we ‘Stazione Vucciria’ in Finale di Pollina.” Finale is een klein kustdorpje in het noorden van het eiland, ongeveer een uurtje van de hoofdstad Palermo. Aan de telefoon bevestigt Desramaults dat hij dus verhuist naar Italië. “Zeker tot eind oktober, daarna gaan we kijken om een tweede zaak te openen, gelinkt aan dit nieuwe project.”

Naar eigen zeggen gaat hij er koken op het strand, “over een open vuur met Siciliaanse producten”.

“We zijn nog steeds op zoek naar personeel, dus neem gerust contact met ons op als je met ons mee wilt doen aan dit gekke avontuur.”

Franco Virga en Stefania Milano

Stazione Vucciria wordt een samenwerking van Desramaults met Franco Virga en Stefania Milano, twee horeca-ondernemers die erg actief zijn in Palermo. Volgens Gamberro Rosso - zowat het Italiaanse equivalent van de Michellingids of Gault&Millau - heeft het duo in de Siciliaanse hoofdstad al heel wat succesvolle zaken opgezet. Onder de Via dei Cassari hebben ze op tien jaar tijd omgetoverd van een duister steegje tot een culinaire hotspot, schrijft de gids. “Ik vroeg hem gewoon of hij iets om handen had”, zegt Virga. “Een dag later stond Desramaults in Palermo.” Naar eigen zeggen is Desramaults verliefd geworden op de plek en heeft hij een dag later ingetekend.

De opening van Stazione Vucciria is voorzien voor begin juni. Dat lijkt bijzonder kort, maar Virga is naar eigen zeggen al een tijdje bezig met de renovaties. “Het was een entrepot van de spoorwegen uit begin 20ste eeuw”, klinkt het nog. “Vorig jaar ben ik compleet verliefd geworden op de plek en heb ik alles gerenoveerd.”

Qua keuken zegt Virga nog dat Desramaults trouw zal blijven aan zijn roots, “maar dan in een Siciliaanse context en met Siciliaanse producten”. Qua wijnen hebben ze elkaar ook getroffen. Virga en Milano zijn naar eigen zeggen grote fans van natuurwijnen. “Blijkt dat Kobe crazy is om die wijnen.”

Nog volgens Gamberro Rosso zal Stazione Vucciria een tijdelijk of seizoensgebonden project zijn. Tot 31 oktober zal het restaurant geopend zijn, vervolgens trekt het trio ietsjes meer landinwaarts, in de streek van de Madonie, om er een “permanent restaurant” op te zetten, aldus nog de gids.

