Hoe snel kan de oorlog richting ons escaleren? “De stap naar het bombarderen in Polen, is echt niet groot meer”

Het Russische slot(je) op de gastoevoer naar Europa is volgens hoofddocent internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen) vooral een politiek statement. Toch zal het samen met de toegenomen oorlogsretoriek van de laatste dagen nog meer olie gooien op het Oekraïens-Russische vuur. “De stap van het bombarderen van treinstations in West-Oekraïne naar pakweg wapendepots op Pools grondgebied, is echt niet groot meer.”