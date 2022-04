Aantal consultaties bij huisarts voor griepachtige klachten daalt significant

Het aantal mensen dat naar de huisarts gaat met griepachtige klachten, is vorige week significant gedaald. Dat blijkt donderdag uit het wekelijkse bulletin luchtweginfecties van Sciensano. Volgens het gezondheidsinstituut is er een “matig intense” griepepidemie geweest in ons land van 7 maart tot 17 april.

Gemiddeld kregen de huisartsen in de week van 18 tot en met 24 april 230 mensen met griepachtige klachten per 100.000 inwoners over de vloer. Twee weken voordien waren dat er nog 459 per 100.000 inwoners. De week van 28 maart tot en met 3 april was de piek met 778 raadplegingen per 100.000 inwoners. De daling in de week van 18 tot en met 24 april deed zich vooral voor in de leeftijdsgroep boven de 14 jaar en op regionaal vlak in Wallonië.

Het is nu niet mogelijk om de normale epidemische drempels te gebruiken omdat ook het coronavirus nog circuleert, maar volgens Sciensano wijzen de verschillende surveillances erop dat er een “matig intense” griepepidemie is geweest in België van 7 maart tot 17 april.

In 2021 werd de verspreiding van de griep tegengehouden door de coronamaatregelen. Dat was ook dit jaar nog een tijdlang het geval, maar na het afbouwen van die maatregelen kon de griep toch nog doorbreken. Daardoor viel de griepepidemie dit jaar wel later dan anders, want meestal start ze in januari of februari. Ditmaal was dat rond midden maart.