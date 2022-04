In 2019 werd in Noorwegen een witte dolfijn gevonden met een tuig om zijn nek, die vermoedelijk wegzwom uit een Russische haven. — © RR

Rusland zet dolfijnen in om de belangrijke marinebasis van Sebastopol aan de Zwarte Zee te beschermen. Dat melden Amerikaanse analisten aan The Washington Post. En het is zeker niet de eerste keer dat de Russen dolfijnen trainen voor militaire doeleinden.