Zellik/Brussel

Een hondje dat met zijn baasjes mee uit oorlogsgebied in Oekraïne was gevlucht, ontsnapte onlangs aan de opvanglocatie in Brussel. Maar dankzij de vindingrijkheid van dierenambulancier Erwin uit Zellik, werd het diertje herenigd met zijn baasjes. “Ik moest de gegevens uiteindelijk uit een Oekraïense databank opvissen.”