Het ‘duveltje uit een doosje-effect’: ontwerpfout nekt Russische tanks

“We zien een ontwerpfout in de Russische tanks”, zegt militair adviseur Sam Bendett bij CNN. “Elke treffer kan een kettingreactie opstarten waardoor de munitie in de tank ontploft.” De munitie ligt bij Russische rupsvoertuigen in de koepel, en een treffer leidt vaak tot ontsteking van die munitie. De kettingreactie die daarop volgt blaast de tank dan uit elkaar.

Het maakt de tanks tot rijdende doodskisten, zegt voormalige Brits legerofficier en analist Nicholas Drummond: “Als je er niet meteen uit bent, ben je gezien.” Een typische Russische tankbemanning bestaat uit drie mensen: twee in de koepel en een chauffeur in het chassis eronder.

Westerse militair analisten weten al sinds de Golfoorlogen van deze zwakte in de Russische tanks. Tijdens die oorlogen leden veel Iraakse tanks van Russische makelij aan hetzelfde euvel: vrijwel iedere treffer blies de koepel van de tanks. “Dat hadden de Russen zelf ook moeten zien”, vinden de experts van CNN.

Toen ging het weliswaar nog om T-72 tanks, terwijl de Russen tegenwoordig de zwaarder bepantserde T-90 gebruiken. Die hebben echter dezelfde ontwerpfout. De Russen zouden het ontwerp nog steeds gebruiken omdat het kanon er sneller mee kan worden geladen, en dat de tank er compacter door wordt – waardoor hij een lager profiel heeft, en moeilijker te raken wordt.

Hoeveel Russische tanks inmiddels werden uitgeschakeld in Oekraïne is niet bekend. Volgens waarnemingen zouden tenminste 300 Russische tanks vernietigd zijn, en bijna net zoveel beschadigd, verlaten of buitgemaakt. Dat betreft echter alleen waarnemingen, de werkelijke aantallen zouden veel hoger kunnen liggen.