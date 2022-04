Belgische economische groei vertraagt tot 0,3 procent in eerste kwartaal

De Belgische economie is in het eerste kwartaal met 0,3 procent gegroeid tegenover eind 2021, zo blijkt uit een eerste, zogeheten ‘flash-raming’ van de Nationale Bank. Het gaat om de laagste groei in meer dan een jaar. In het vierde kwartaal van 2021 groeide de economie met 0,4 procent.

Het groeicijfer ligt ook lager dan verwacht: begin maart ging de Nationale Bank nog uit van een economische groei van 0,6 procent in het eerste kwartaal.

In de industrie was er zelfs een negatieve evolutie: de toegevoegde waarde daalde er in het eerste kwartaal met 0,8 procent tegenover eind 2021. Een verklaring wordt niet gegeven door de Nationale Bank, maar de toeleveringsproblemen en de hoge energiekosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn algemeen bekend. In de bouw (+0,8 procent) en de diensten (+0,5 procent) was de evolutie in het eerste kwartaal nog positief.

Op jaarbasis, dus tegenover begin 2021, bedroeg de economische groei 4,6 procent.