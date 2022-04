“Rusland moet uit Oekraïne verdreven worden”: VK en VS verharden toon over oorlog, terwijl Europa de gevolgen draagt

De uitspraken over de oorlog in Oekraïne worden forser en harder in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, en dat op een moment dat alleen Europa de gevolgen voelt. Dreigt de EU geplet te worden in het conflict tussen die landen en Rusland? “Het is makkelijker om stoere taal te spreken als de afstand groter is”, zeggen experts, die weinig begrip kunnen opbrengen voor de Britse uitspraken.