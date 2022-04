Officieel: Camp Nou krijgt grondige make-over, FC Barcelona wijkt vanaf 2023 minstens één seizoen uit naar Olympisch Stadion

Vanaf de zomer van 2023 zal FC Barcelona haar thuiswedstrijden niet meer in Camp Nou afwerken. De Spaanse topclub zal (minstens) voor een seizoen uitwijken naar het Olympisch Stadion Lluís Companys in Montjuïc wegens vernieuwingen aan het stadion. Dat heeft de club donderdagmiddag bevestigd.

Donderdagochtend zag FC Barcelona haar bouwvergunning (eindelijk) goedgekeurd. Na dit seizoen, in juni, starten de werken aan de eerste en de tweede ring van Camp Nou al. Ook de omgeving rond het stadion zal aangepakt worden. Het is de bedoeling om alles te moderniseren.

In de zomer van 2023 wordt de derde (en hoogste) ring van het stadion dan aangepakt. Die werken zullen meer tijd in beslag nemen en zou de capaciteit van het stadion tot 50 procent verlagen. Daarom heeft de club besloten om al zeker alle thuiswedstrijden van het seizoen 2023-2024 in het Olympisch Stadion Lluís Companys in Montjuïc af te werken. De club bekijkt of het ook het seizoen daarop nog in Montjuïc zal spelen omdat de werken pas tegen het seizoen 2025-2026 volledig afgerond zullen zijn.

