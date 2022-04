In 2021 verdwenen per minuut 10 voetbalvelden aan tropisch woud

Tropische ontbossing is verantwoordelijk voor meer dan 7 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, ongeveer hetzelfde aandeel als de bevolking van India. Een nieuwe analyse stelt dat wereldwijd het tropisch woud in 2021 met een snelheid van circa 10 voetbalvelden per minuut verdween.

Vorig jaar was er wereldwijd een verlies van 3,8 miljoen hectare tropisch bos, analyseert de Universiteit van Maryland donderdag op basis van data over het verlies aan boombedekking in 2021 gepubliceerd door het World Resources Institute’s Global Forest Watch. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van 2020 na de stijging van 12 procent in 2019. Branden zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de jaarlijkse variatie. Ontbossing gerelateerd aan landbouw blijft groeien.

Brazilië, dat meer regenwoud herbergt dan enig ander land, verloor 1,5 miljoen hectare, of 40 procent van het wereldwijde totaal en drie keer meer dan de Democratische Republiek Congo, als tweede gerangschikt.

Het verlies van bomen zonder branden in Brazilië steeg vorig jaar met 9 procent, het hoogste percentage in de Amazone sinds 2006.

Ook noordelijke bossen zien elk jaar massaal boomverlies, door bosbouw en bosbranden. In tegenstelling tot de tropische wouden, hebben de noordelijke bossen de neiging terug te groeien. Zij zijn verantwoordelijk voor minder dan 4 procent van de ontbossing.

Meer dan 140 landen op de VN-klimaatconferentie vorig jaar in Glasgow stemden ermee in om het bosverlies tegen 2030 te stoppen. Indonesië, het land met het op twee na grootste regenwoud, vermindert zijn bosverlies het vijfde jaar op rij, waarbij het verliespercentage vorig jaar een kwart lager was dan in 2020.