Dertiger vlucht weg nadat hij auto in brand probeert te steken tijdens politiecontrole… en wordt even later opnieuw betrapt en opgepakt

De politie, de Vlaamse Belastingdienst en de RVA hebben woensdag een grote controle gehouden in Antwerpen. Er werd voor bijna 17.000 euro aan achterstallige belastingen geïnd, vijf auto’s werden in beslag genomen. Een man probeerde zijn auto in brand te steken op de takelwagen.

Bizar tafereel woensdagochtend bij een controle in de buurt van het Sportpaleis in Antwerpen. Met behulp van slimme camera’s werden voertuigen geselecteerd die niet in orde waren met hun verkeersbelasting. Een auto die niet ingeschreven en mogelijk ook niet verzekerd was, gaf een melding op de ANPR-camera. De Nederlandse nummerplaat bleek bovendien niet bij de auto te horen.

In de Oudesteenweg in Antwerpen-Noord konden motards van de politie de wagen aantreffen. De 37-jarige eigenaar probeerde de politie ervan te overtuigen dat alles met zijn auto in orde was, maar dat kon hij niet bewijzen. “De wagen werd getakeld”, klinkt het bij politiezone Antwerpen. “Toen de takelwagen wilde vertrekken, wou de eigenaar nog iets uit zijn auto halen. Hij nam een papiertje, stak dat in brand en gooide het in de vulopening van de brandstoftank.” De politie kon voorkomen dat de auto vuur vatte, maar in het tumult vluchtte de eigenaar weg.

Opgepakt

Wat later zagen motorrijders van de verkeerspolitie een auto met zowel voor- als achteraan reproductie kentekenplaten. “De wagen werd begeleid naar de controlepost waar zowel de bestuurder als de auto aan een controle onderworpen werden”, zegt de politie.

Het voertuig was niet reglementair ingeschreven en niet verzekerd. De bestuurder bleek dezelfde man die eerder op de dag zijn eigen wagen in brand had proberen steken. “Hij is meteen in de boeien geslagen”, vertelt de politie. “De verdachte was trouwens vrij onder de voorwaarde dat hij onder meer geen strafbare feiten mocht plegen. Dat was niet gelukt, hij is gearresteerd.” Ook zijn tweede voertuig is getakeld.

Nog nooit verkeersbelasting betaald

Tijdens de rest van de controleactie kon voor bijna 17.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd worden. Twee eigenaars konden hun schuld niet betalen, hun voertuigen werden door de Vlaamse Belastingdienst in beslag genomen. “Een van de bestuurders had nog nooit verkeersbelasting betaald en was dus in zijn eentje al verantwoordelijk voor ongeveer 14.000 euro”, aldus de politie.

De politie stelde verder nog verschillende verkeersinbreuken vast. Een vijfde wagen werd op bevel van het parket getakeld omdat de chauffeur zijn rijbewijs in het buitenland haalde terwijl hij in België verblijft.