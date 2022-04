Extreme hittegolf in New Delhi, gigantische vuilnisbelt vat vuur

Brandweerlieden in Delhi vechten donderdag tegen een brand die drie dagen geleden uitbrak op een van de enorme vuilnisbelten van de Indiase hoofdstad, te midden van een extreme hittegolf in het noorden van het land.

Donderdagochtend waren vier brigades, of ongeveer 30 brandweerlieden, nog steeds aan het blussen in zones van de stortplaats die moeilijk toegankelijk waren, op de derde dag van de brand, vertelde een brandweerfunctionaris in de hoofdstad aan het Franse persbureau AFP. Mogelijk is de brand vrijdag onder controle. Er zijn geen slachtoffers gemeld en de autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de brand.

De megapolis van meer dan 20 miljoen inwoners heeft geen moderne infrastructuur om de 12.000 ton afval die het dagelijks produceert, te verwerken. Drie andere branden braken in minder dan een maand uit op de grootste vuilnisbelt in de hoofdstad, Ghazipur, een gigantische berg afval van 65 meter hoog.

Experts schrijven deze branden toe aan de verzengende hitte die de stad momenteel teistert. “Droog en warm weer produceert overtollig methaangas op stortplaatsen die dergelijke branden veroorzaken”, zegt Pradeep Khandelwal, voormalig hoofd van het departement afvalverwerking van Delhi.

De stad ervaart sinds maart temperaturen boven de seizoensnormen. Delhi registreerde in maart een maximum van 40,1 graden, de hoogste temperatuur die in die maand in de hoofdstad sinds 1946 is geregistreerd. Hittegolven hebben sinds 2010 meer dan 6.500 mensen in India het leven gekost. Wetenschappers zeggen dat ze als gevolg van klimaatverandering frequenter zijn, maar ook erger.

De meteorologen voorspellen dat de temperaturen in Delhi donderdag kunnen oplopen tot 46 graden. De autoriteiten hebben een waarschuwing uitgevaardigd en kwetsbare mensen geadviseerd niet naar buiten te gaan.