Israël herdenkt zes miljoen vermoorde joden tijdens Holocaust

’s ochtends loeiden sirenes twee minuten lang. Auto’s stopten en mensen bleven staan om de doden te herdenken. Daarna begon een herdenkingsceremonie met Israëlische topfunctionarissen en de Duitse Bondsdagvoorzitster Bärbel Bas bij het Yad Vashem Holocaust-monument in Jeruzalem.

Bas legde een krans in naam van het Duitse federale parlement. Ze was de eerste hoge vertegenwoordiger uit Duitsland die een aparte ceremonie bijwoonde in het Israëlische parlement waar de namen van slachtoffers van de Holocaust werden voorgelezen.

Eerder in de Knesset stak Bas een kaars aan ter nagedachtenis aan Irma Nathan, een joodse vrouw die 80 jaar geleden uit haar woonplaats Duisburg werd gedeporteerd. Nathan werd vermoord door de nazi’s in 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog. De nazi’s vermoordden ook haar man en twee kinderen.

Tijdens de officiële openingsceremonie in Yad Vashem benadrukte de Israëlische premier Naftali Bennett woensdagavond de ongeëvenaardheid van de Holocaust. “Zelfs de ergste oorlogen van vandaag zijn niet de Holocaust en zijn niet vergelijkbaar met de Holocaust”, zei hij volgens een verklaring. “De nazi’s streefden ernaar om alle joden op te sporen en ze tot de laatste uit te roeien.”

Volgens de nationale autoriteiten leven er in Israël nog 161.400 Holocaustoverlevenden, met een gemiddelde leeftijd van 85,5 jaar. Meer dan 1.000 van hen zijn ouder dan 100. Volgens de gegevens waren er eind 2020 wereldwijd 15,2 miljoen joden, met het grootste aantal – 6,9 miljoen – in Israël.