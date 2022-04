Stoltenberg: “NAVO en EU willen nauwer samenwerken met Moldavië en Georgië”, “Zweden en Finland zullen met open armen ontvangen worden”

Samen met de Europese Unie onderzoekt de NAVO “hoe we meer kunnen doen om nauwer samen te werken met onze partners in het oosten van Europa”. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg donderdag gezegd, voor hij in het Europees Parlement in Brussel deelnam aan een vergadering met de voorzitters van de verschillende fracties.

“De brutale invasie van Oekraïne toont aan dat de NAVO steun moet bieden aan de Europese landen die geen lid zijn van de NAVO en van de Europese Unie, zoals Moldavië en Georgië”, zei Stoltenberg tijdens een persverklaring, waarbij hij geflankeerd werd door parlementsvoorzitter Roberta Metsola. “Het gaat om praktische steun, om politieke steun”, zei Stoltenberg, zonder verder in detail te treden.

Moldavië heeft zich grondwettelijk tot neutraliteit verbonden, maar leunt al sinds de jaren 1990 dicht bij de NAVO aan. Zo levert het sinds 2014 troepen voor de KFOR-missie in Kosovo. Maar andersom is de NAVO niet betrokken bij het zoeken naar een regeling voor het conflict in de pro-Russische separatistische regio Transnistrië, waar de spanningen weer opgelopen zijn door de oorlog in Oekraïne.

Georgië heeft, net als Moldavië, officieel kandidaat-lidmaatschap van de EU aangevraagd. Dat deed het begin maart. Het land kan NAVO-lid worden van zodra het aan alle voorwaarden voldoet, zo besliste het bondgenootschap al in 2008. Rusland is fel tegen NAVO-lidmaatschap voor Tbilisi gekant.

Zweden en Finland

In de Europese Unie lijken Finland en Zweden op weg naar NAVO-lidmaatschap, iets wat quasi ondenkbaar was voor Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel. Als de twee Scandinavische landen hun lidmaatschap officieel aanvragen, “zullen ze met open armen ontvangen worden”, zei Stoltenberg.

Ze zullen wellicht snel kunnen toetreden, maar toch zal een overgangsregeling getroffen voor de periode tussen de aanvraag tot lidmaatschap en de formele ratificatie door alle parlementen van de huidige NAVO-landen, benadrukte hij.

“Bedreigingen en intimidaties”

De Noor hamerde er nog eens op dat elk land zelf zijn toekomst mag kiezen. De Russische “bedreigingen en intimidaties” aan het adres van Helsinki en Stockholm, die hen van NAVO-lidmaatschap moeten doen afzien, kunnen volgens Stoltenberg niet door de beugel.

De deelname van de secretaris-generaal aan de conferentie van voorzitters in het Europees Parlement is informeel en moet andermaal de eensgezindheid van het westen ten aanzien van Moskou aantonen. “We gaan over de defensie-unie spreken,” zei EP-voorzitster Metsola. Zij herinnerde aan de verplichting die op alle EU-lidstaten rust om elkaar te hulp te schieten als een van hen gewapenderhand wordt aangevallen - ook als ze geen lid zijn van de NAVO.