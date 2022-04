Nederlands gerecht onderzoekt uitspraken van Johan Derksen

“Dit onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is”, klinkt het in een persbericht op de website van het Openbaar Ministerie. Het OM zal de resultaten van dat onderzoek beoordelen op de strafrechtelijke relevantie. “Daarbij moeten we rekening houden met verjaringstermijnen. Die termijnen hangen af van de aard en de context van en het moment waarop een strafbaar feit gepleegd zou zijn.”

LEES OOK. Plots biecht tv-figuur Johan Derksen verkrachting op: wat als slachtoffer naar politie stapt? Kan hij nog vervolgd worden? (+)

De uitspraken van Derksen, die op het tv-programma verklaringen over seksueel misbruik had gedaan, keurt het OM af als grensoverschrijdend gedrag. “Daarbij is ook de wijze waarop er in het tv-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken.”

Olijke bekentenis

Derksen bekende dinsdagavond in het televisieprogramma ‘Vandaag inside’ dat hij in het verleden een kaars tussen de benen van een vrouw die bewusteloos was door de drank had gestoken, en vervolgens was vertrokken. “We waren gaan stappen met twee vrouwen en de keeper van Veendam. Die vrouwen waren zo dronken dat ze bewusteloos waren geraakt”, klonk het. “Ik ben er niet trots op, maar zulke dingen gebeuren als je jong bent. We zijn weggegaan en die ene juffrouw lag bewusteloos op de bank. In de kamer stond zo’n grote kaars. Die hebben we erin gestopt en toen zijn we weggegaan”, zo zei hij.

“Technisch gezien kan een officier van justitie het als verkrachting uitleggen”, zei Derksen toen. Daarop ontstond woensdag veel commotie, omdat het voorval niet alleen door veel mensen als schokkend werd ervaren, maar er in de betreffende uitzending ook smakelijk om werd gelachen.

COMMENTAAR. “Plots zijn jongemannen ‘jongens’ en grensoverschrijdend gedrag een ‘jeugdzonde’” (+)

In de uitzending van woensdagavond stelde hij zijn oorspronkelijke versie van de feiten bij, maar claimde hij dat hij de bewusteloze vrouw niet gepenetreerd had met een kaars, maar dat hij die kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet.