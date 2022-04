Leider van Azov-regiment vraagt vanuit belegerde fabriek om hulp van Kiev: “Waarom staan we alleen?”

Het controversiële Oekraïense Azov-regiment heeft donderdag in een dramatische oproep vanuit de belegerde havenstad Marioepol de regering in Kiev opgeroepen tot hulp. “Ik roep de politiek-militaire leiding op om doortastende maatregelen te nemen om de blokkade te doorbreken of al diegenen te evacueren die hopen en geloven in hun vaderland”, zei de nummer twee van het regiment, Svjatoslav Palamar, in een videoboodschap.