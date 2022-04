Italiaanse media melden foutief overlijden van makelaar Mino Raiola: “Ik ben razend, al voor de tweede keer in vier maand”

Italiaanse media meldden donderdagmiddag het overlijden van Mino Raiola, maar dat nieuws blijkt niet te kloppen. José Fortes Rodriguez, de rechterhand van Raiola, meldde aan het Nederlandse NOS dat hij in kritieke toestand verkeert, maar niet overleden is. Intussen reageerde Raiola ook zelf op sociale media.

Het is bekend dat Raiola al enige tijd met zijn gezondheid sukkelt. Begin januari werd hij nog opgenomen in het ziekenhuis, maar meer details werden er toen niet vrijgegeven. Verschillende internationale media melden nu dat Raiola met een longaandoening kampt waarmee hij al sinds januari op de afdeling intensieve zorgen ligt.

Raiola staat bekend als één van de meest invloedrijke voetbalmakelaars ter wereld. Hij is de makelaar van onder meer toppers als Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland en Paul Pogba. Er zitten geen Belgen in zijn portefeuille. In het verleden werkte hij wel nog samen met Rode Duivel Romelu Lukaku.

De Nederlander met Italiaanse roots reageerde ondertussen ook zelf op het ‘fake news’. “Huidige gezondheidsstatus voor degene die het zich afvragen: ik ben razend. Het is de tweede keer in vier maanden dat ze mij vermoorden. Ik blijk in staat om weer tot leven te komen.”

Eén van de eerste bronnen die het nieuws op Twitter meldde, de Italiaanse journalist Tancredi Palmeri, geeft zijn fout toe. “Het was nooit mijn bedoeling om eerst te zijn met het nieuws, maar het werd gemeld door TgLa7, één van de hoogst gewaardeerde Italiaanse nieuwszenders. En dan werd het bevestigd door alle grote Italiaanse media. Maar ik heb ook fout getweet en daarom wil ik mijn excuses aanbieden.”